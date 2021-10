La Penya Ciclista Bonavista ha preparat, per dissabte, una sortida en bicicleta gravel fins a Castellfollit del Boix. Hi haurà dos recorreguts, un de curt de 52 km. i uns 800 m. de desnivell i el llarg de 60 km. i uns 1.200 m. de desnivell. El recorregut fins a l’hora d’esmorzar serà igual per a tothom. Després, els que s’iniciïn en aquesta modalitat podran escollir el recorregut amb menys desnivell. La sortida serà, dissabte, a les 8 del matí davant dels locals de la Penya Ciclista Bonavista, Fonts dels Capellans, octogonal 12. Demà és l’últim dia per a inscriure’s a pcbonavista@hotmail.com i preveure la reserva de lloc per esmorzar. A la imatge, alguns dels ciclistes que van participar en la tercera sortida de la Penya Ciclista Bonavista fins a Vista Pirineu, a Calders, davant del Forn de la Calç.