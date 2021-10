Una seixantena de persones va assistir al sopar-debat de sensibilització sobre el medi ambient que es va celebrar a iniciativa del Rotary Club de Manresa-Bages, i que es va centrar en la prevenció dels incendis forestals al territori i els efectes del canvi climàtic en aquest àmbit. El col·loqui va comptar amb la intervenció d’Oriol Tarragó i Santi Montsech, president i vicepresident respectivament de la federació d’ADF Bages-Moianès, així com de Santi Lleonard, cap de Bombers de la Regió Central, i de Ramon Vidal, cap del parc de Bombers de Manresa. En el decurs de l’acte es va posar en valor tant la tasca de les ADF com la dels Bombers i es va posar de manifest la importància de la prevenció per evitar incendis forestals.