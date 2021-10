Quatre alumnes de l’escola Puigsoler de Sant Vicenç de Castellet han gaudit d’una de les mobilitats del programa Erasmus+ anomenat «Taste of life», que es va iniciar l’any 2020, però que va quedar aturat a causa de la covid-19. L’objectiu d’aquest programa és desenvolupar activitats en anglès per promoure estils de vida saludables ja sigui pel que fa a hàbits alimentaris com la pràctica d’esport regular. Els alumnes i dos mestres acompanyants van viatjar a Portugal, en què van gaudir de tot un programa d’activitats juntament amb els països participants: Finlàndia, Grècia, Itàlia i Polònia.