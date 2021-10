Una cinquantena de persones van participar en la Caminada Oliba del Bages, que va exhaurir les places disponibles en la seva setena edició. La caminada se celebra cada any de manera itinerant en una de les comarques per les quals passa el Camí Oliba, una ruta d’art romànic que s’articula entorn de la figura de l’abat Oliba. Enguany, la caminada es va celebrar al Bages i va permetre gaudir del paisatge, el patrimoni i els vins del territori. La ruta va iniciar-se al monestir de Sant Benet de Bages i va fer un recorregut d’11 quilòmetres fins a l’Espai Artium d’Artés. Es tractava d’un tram amb el paisatge típic del Pla de Bages format per bosc, camps de cereals i vinya, on destaquen elements com el monestir de Sant Benet, el Llac de Navarcles, la zona de la font de les Tàpies de Calders i el paisatge de vinya d’Artés. Un cop a Artés, els participants van fer un tast de vins del celler Artium.