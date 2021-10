Room 5 Crossfit va celebrar el seu 6è aniversari amb una altra edició de la competició interna anomenada Battle of Superheroes. Un total de 60 atletes van participar en una gran varietat d’exercicis: des de córrer 2,5 km juntament amb 200 salts simles i 50 salts a la caixa, fins a 30 burpees sobre la barra juntament amb aixecament de pes mort, chest to bar per als nois i pull ups per a les noies, i acumulació màxima de bar muscle ups. En la categoria masculina es va proclamar vencedor Joel Sivila, seguit d’Eduardo Ballesteros i Miquel Contreras, en tercera posició. Al podi femení, Marina Obradors va coronar-se en la primera posició, Bruna Roca en segona i Cristina Uroz en tercera posició, amb un punt de diferència de la quarta atleta, Violeta Rubí. Diversos reptes, com qui estava més temps fent la vertical a la paret o bé qui aconseguia el màxim de salts dobles seguits, van omplir la jornada.