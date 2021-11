Més de mil persones van passar per la 3a Mostra de Cervesa Artesana, organitzada per l’entitat Dimonis de Capellades en col·laboració amb l’Àrea de Promoció Local de l’Ajuntament. La fira va canviar enguany el seu emplaçament habitual al costat de la Bassa i es va celebrar al Parc de la Font Cuitora. D’altra banda, tres-cents esportistes van participar en alguna de les tres modalitats de la Cursa Neandertal i la cursa BTT Xallenger, organitzades per l’Associació d’Esports de Muntanya de Capellades. Guillem Lampreave es va proclamar guanyador en la modalitat masculina i Foix Ortiz, en femenina, en la Cursa Neandertal. Arcadi Gabarró va ser el guanyador masculí en la cursa BTT Xallenger, i Cristina Bru, entre les fèmines.