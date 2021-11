Trenta caminaires de la Colla Excursionista de Vilanova del Camí van fer una sortida al congost de Collegats, al Pallars Jussà i Sobirà. La colla es va desplaçar amb cotxe fins al punt de sortida, l’àrea de pícnic de la font de la Figuereta. Un cop allà, van anar guanyant altura fins arribar al monestir de Sant Pere de les Maleses. Tot seguit, es van dirigir a la cova de la Serpent. Una cova natural en la qual la llegenda diu que antigament estava habitada per una serp gegant que engolia qualsevol persona o animal que passés per davant del seu amagatall. Després de visitar la cova, el grup va anar a l’àrea de pícnic per recuperar les forces. La propera sortida serà el diumenge 7 de novembre, en una sortida al cim del puig de l’Aguilera.