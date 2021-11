La Tossa de Montbui va celebrar la seva Festa de Tardor amb diferents activitats. Un itinerari botànic va permetre descobrir la flora de l’entorn amb el guiatge de Mercè Cartañà, biòloga, professora i il·lustradora científica. També es va dur a terme un itinerari per visitar l’església i la torre de defensa. Tot seguit es va celebrar una missa a l’església romànica oficiada per Mn. Josep M. Pujol. En mossèn Aquileu de Ruanda va acompanyar la missa amb la música de l’orgue. La festa va finalitzar amb la inauguració de l’exposició de pintura Colors i natura, d’Anna Font Bosque, a la sala d’exposicions del refugi de La Tossa. Aquesta festa tradicional va ser organitzada per la Fundació La Tossa i amb la col·laboració del Consorci La Tossa.