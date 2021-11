La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM) va fer entrega dels premis a les guanyadores dels concursos de dibuix i fotografia que es va organitzar durant la Setmana de la Lactància Materna 2021, amb el tema central de l’alletament matern. L’acte va estar presidit per l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, juntament amb diferents representants de la FHSJDM. Ylenia Siles Domínguez de 16 anys i de Martorell, va ser la guanyadora del concurs de dibuix i va rebre material de pintura per valor de 50 euros. Pel que fa al concurs de fotografia per a persones de més de 16 anys, les guanyadores van ser Yanina Gisela Franchi i Jesica Fernández Abrodes, de Sant Andreu de la Barca. El premi va ser un paquet per a la cura de la mare i el nadó valorat en 200 euros. Totes les obres participants es podran veure a partir del 22 de novembre fins al 20 de desembre a l’entrada de la FHSJDM.