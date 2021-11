Les «noies» de Viladomiu Nou que havien sigut alumnes de la professora de música sor Josepa Yuba Arlaban es van reunir al restaurant Gaià per compartir records d’infantesa. Sor Josepa Yuba Arlaban, de 96 anys, tot i gaudir d’una molt bona salut, no va poder assistir a la trobada. Les «noies» van visualitzar fotografies d’aquells temps, que van servir per recordar anècdotes i vivències.