El segon concert de la temporada 2021 «Clàssica: Emergents», que organitza Joventuts Musicals de Moià, va anar a càrrec de la soprano Mireia Tarragó acompanyada per la pianista basca Carmen Santamaria, que van presentar el programa «La Veu del Silenci», una proposta que va guanyar el primer Premi Catalunya Clàssica del concurs «El Primer Palau 2020». Un programa format per obres de Pauline Viardot, Robert Schumann, Clara, Alma Mahler, Francis Poulenc, Matilde Salvador, Viktor Ullmann, Ilse Weber i Kurt Weil, repertori que té un comú denominador: la dona en l’art, amb cançons compostes per dones prenent poemes d’homes, homes que van compondre prenent poemes de dones, i homes inspirats en personatges femenins. el públic que omplia l’Auditori Sant Josep, va premiar amb molts aplaudiments a la cantant i pianista, que va correspondre interpretant una cançó de Lluïsa Casagemas. -Jaume Grandia