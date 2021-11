L’Agrupació del Casal de la Gent Gran Les Oliveres de Sant Joan de Vilatorrada va recuperar el mes d’octubre la programació de caminades mensuals, que per la pandèmia van estar aturades durant un any i mig. Un grup de vint-i-quatre persones, sota el guiatge de Josep Biosca, van sortir a les 9 del matí de Sant Joan, fent l’itinerari passant pel regadiu del Poal, Torra Riera, camí de Joncadella, arribant a l’avinguda Universitària per fer una detallada visita al Museu de Geologia Valentí Masachs de Manresa, que dedica una bona part a l’exposició temporal als volcans. Els caminaires van immortalitzar la sortida amb una fotografia a la sortida del Museu que va complaure amb total satisfacció la matinal jornada.