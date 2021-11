L’Hospital de dia Sant Jordi, centre gestionat pel Consorci Sociosanitari d’Igualada, va presentar un projecte al Call for Projects de la sisena edició de l’XPatient Barcelona Congress. Les professionals de l’Hospital de dia Sant Jordi Menchu Vélez, Gisel·la Carrer i Marta Hermida hi van presentar el projecte «Entorn Virtus- Neurorehabilitació cognitiva, holística i experimental». Aquest projecte té com a objectiu realitzar neurorehabilitació en entorns de simulació virtual immersius 3D basats en el món real mitjançant les ulleres Oculus Quest, que permeten interactuar i adquirir experiències i aprenentatges que per una banda estimulen la cognició i per l’altra permeten experimentar sensacions emocionalment agradables i motivadores.