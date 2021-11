Organitzat per l’Escola Municipal de Música de Sant Joan de Vilatorrada, es va encetar el cicle de Concerts de Tardor 21, en el qual es presenten les formacions guanyadores dels XXIV Pòdiums de Música de Cambra. El primer conjunt que va actuar a la Capella del Mas de Sant Joan va va ser el Delia Quartet, integrat per Estel Vivó –saxo soprano–, Nabil Sarrate –saxo alt–, Aaron Lara –saxo tenor– i Pol Cabrera –saxó baríton–, guanyadors del Pòdium de la categoria B (De 19 a 23 anys), que van presentar un programa amb obres de Takashi Yoshimatsu, Reinhart, David Salleres, Guillermo Lago, David Maslanka i Eugene Bozza. El recital del jove quartet va ser molt aplaudit pel públic assistent, i al final del concert, hi va haver una llarga ovació mentre els músics rebien un ram de flors i el Diploma del XXIV Pòdium. El proper 12 de novembre, segon concert amb els guanyadors de la categoria A (De 24 a 30 anys), el conjunt de saxos Lítore Quartet. -Jaume Grandia