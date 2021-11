Diumenge, el carrer Cardener i la plaça de l’Aurora del barri de Sant Pau de Manresa es va omplir de famílies i amics per celebrar la tradicional castanyada. Organitzada per l’AVV de Sant Pau no hi va faltar les castanyes i el rom cremat. La comissió de joves va organitzar un joc de pistes i un concurs de disfresses per a la mainada. També, van ser els encarregats de distribuir el rom cremat. Segons Lluís Brucart, president de l’entitat veïnal, «la gent tenia moltes ganes de fer coses i s’ha notat molt amb la quantitat de persones que hi havia. Esperem que puguem continuar celebrant molts més actes a partir d’ara».