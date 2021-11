Els quintos d’Artés nascuts l’any 1949 van tornar a reunir-se en una trobada amb una llarga tradició, però que ara havia tingut un parèntesi de dos anys a causa de la pandèmia. Prop d’una quarantena de persones, molts vinguts d’altres punts de residència, es van aplegar el dissabte 30 d’octubre en una trobada que va començar amb un esmorzar a Can Vila. Posteriorment, van marxar a peu a veure el Forn de la Calç (CACiS), al terme de Calders, per tornar a Can Vila a fer un dinar. L’emotiva trobada es va allargar fins al vespre al nucli d’Artés.