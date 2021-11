L’Associació d’esgrima antiga de Santpedor va viatjar el cap de setmana passat a Dinamarca per assistir a l’Ask International Training 2021. Una trobada organitzada per Ulfhednir, un grup de recreació i combat viking, en la qual es reuneixen grups d’arreu d’Europa per entrenar-se conjuntament i compartir coneixements. El grup va lluitar amb els més de 200 participants vinguts d’arreu d’Europa i també va participar en diferents tallers teòrics i pràctics sobre West Style, la disciplina que practica el grup santpedorenc i que té molta tradició en els països nòrdics.