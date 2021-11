La castanyada musical del barri de Can Morral d’Abrera va ser una activitat gratuïta familiar adreçada a totes aquelles persones amb ganes de passar una tarda divertida, amenitzada per bona música. L’esdeveniment va tenir lloc al carrer Esparreguera número 3, davant l’escola Josefina Ibáñez, i va tenir la presència de l’alcalde, Jesús Naharro; la regidora d’Acció Social, Giulia Mirto; el regidor de Cultura, Francisco Sánchez, i el regidor de Joventut, Alfred Delgado. Un taller d’instruments reciclats per als petits, un concert a càrrec de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música i una Jam Session amb micro obert a càrrec de músics del barri, va omplir una jornada de diversió per a tota la família.