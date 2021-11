La Setmana de la Gent Gran de Súria va registrar un bon nivell de participació en la seva edició de represa, amb la recuperació d’actes presencials i la distribució de bosses commemoratives com a reconeixement simbòlic. Els actes de lliurament de les bosses d’obsequi per a la gent gran van tenir lloc al centre urbà i als barris de Joncarets, Sant Jaume, Fusteret, Poble Vell i Salipota, amb la presència de les regidores de Benestar Social, Olga Tena, i d’Esports, Montserrat Albacete, així com de representants de les respectives entitats veïnals i tècniques municipals. El Pavelló Municipal d’Esports va acollir la majoria d’actes presencials, amb una sessió de gimnàstica, un esmorzar i una matinal de jocs lúdics. El programa d’actes es va tancar amb un taller d’esgrafiat a l’Escola Municipal de Formació d’Adults, a càrrec de Dídac Mas.