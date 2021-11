Els familiars i coneguts del bolivià Ponciano Romero, establert a Martorell des de fa tres dècades, van celebrar dos actes per reunir fons que ajudin a sufragar les operacions que necessita. Arran d’un assalt que va patir a Bolívia, ara fa dues setmanes quan visitava un familiar, es manté a casa després d’una operació, però necessita reunir els prop de 16.000 euros que costen les dues properes intervencions. Un torneig de futbol celebrat al camp de Les Carolines amb onze equips va servir per recaptar 450 euros. També, es va organitzar una festa de menjar i comerç per sortejar productes i recaptar fons. Qui vulgui col·laborar pot trobar més informació a Instagram @ayuda_ponciano_romero.