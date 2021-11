Manresa Turisme difon la seva oferta turística a la Fira de Mostres de Girona

Manresa Turisme ha estat present enguany a la Fira de Mostres de Girona, que es va celebrar el cap de setmana passat, difonent l’oferta turística de la ciutat i de la comarca dins l’estand conjunt de la marca turística Paisatges Barcelona, la marca que engloba la Catalunya Central de la Diputació de Barcelona. Des de l’estand es va oferir informació sobre Manresa com a final del Camí Ignasià, amb tots els productes que s’hi deriven, com les caminades guiades des de Montserrat a Manresa, les caminades conscients, les visites culturals al patrimoni ignasià..., sobre la Ruta del Vi del Bages, un altre dels productes estrella de la comarca i també sobre altres productes com les visites guiades «Manresa Cor de Catalunya», per les que a més, es va lliurar un 2x1 com a promoció durant la fira.