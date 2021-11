L’Espai Jove Can Muscons de Vilanova del Camí va portar una cinquantena de joves de 12 a 17 anys a gaudir d’un dels caps de setmana temàtics de PortAventura, ambientat en el terrorífic món de Halloween. Tot i la gran afluència de públic que va rebre el parc aquells dies, el jovent va poder gaudir amb les seves amistats de les mítiques atraccions i espectacles que ofereix aquest espai d’oci entre Salou i Vila-seca, al Tarragonès. L’Ajuntament de Vilanova del Camí va bonificar en el 80% el cost de l’activitat de cada jove, que, per un mòdic preu de 10 €, va gaudir del desplaçament d’anada i tornada amb autocar, del dinar i, per descomptat, de l’entrada a PortAventura.