L’entitat Jovent de Piera va organitzar «El Tardeo Castanyer», un acte entorn de la castanyada que es va celebrar a la tarda al pati de La Moreneta Espai Cultural, a la rectoria de la parròquia Santa Maria de Piera. L’associació juvenil va vendre tota mena de menjar i begudes i va compartir l’espai amb l’alumnat de 4t d’ESO de l’escola acadèmia Apiària, que va vendre castanyes i pastissos per recaptar diners per al viatge de final de curs. La tarda va ser marcada per la música de dos DJ locals, Albert Rovira i Merlín DJ.