Els caminaires del Centre Excursionista de la Comarca de Bages van recórrer l’indret per on comença la séquia en el marc del cicle de rutes per conèixer l’entorn. El grup va sortir de Balsareny per l’antic traçat del tren per pujar al castell i a l’ermita de Santa Maria; després de passar pel serrat del Lledó, molt proper a Navàs, van tornar a Balsareny passant per les colònies Soldevila i Rabeia, la presa dels manresans i els primers quilòmetres de la séquia.