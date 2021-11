Grup Gamma va assistir a la jornada Fira Borsa Treball en el marc del Programa Premium del Grau d’ADE de la FUB-UManresa en el que participa des del 2018. Aquest programa Premium permet als estudiants realitzar pràctiques laborals a les empreses col·laboradores per complementar la seva formació en un ambient d’empreses real. D’aquesta manera, la jornada va tenir com a objectiu facilitar un punt de trobada entre els estudiants i l’empresa, que va poder entrevistar i seleccionar als candidats més idonis per realitzar les seves pràctiques a l’empresa. La participació de Grup gamma en aquest programa permetrà als alumnes la realització de pràctiques laborals, amb un mínim de 300 hores i un màxim de 900, a la seu central de l’empresa, a Sallent.