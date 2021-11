Al llarg d’aquest mes, la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa organitza diverses caminades, que tindran la plaça de d’Espanya com a punt de sortida, a les 8.30 del matí. Demà, s’anirà fins a can Fargas; el dia 22, fins al gorg Blau; el 25 se sortirà cap a la Font del Soroll, i el 29 a can Monistrolà.