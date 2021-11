El Baxi Manresa comptarà a partir d’ara amb Gros Monserrat ETL Global com a nou patrocinador que estarà present tant a l’equipació dels jugadors com al Nou Congost. L’assessoria manresana serà un dels nous copatrocinadors del club, amb presència tant a la pista –on es veurà al cercle central–, com a l’equipació dels jugadors, que lluiran el logotip al camal del pantaló. La nova col·laboració va ser presentada al Nou Congost amb la presència de Dolors Poveda, Agustí Puigdellívol, Francesc Costa i Sílvia Crespo, socis de l’empresa, que van ser rebuts per Josep Sàez, president del Bàsquet Manresa.