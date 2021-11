La setmana passada es va inaugurar una nova botiga a Artés. Es tracta de Raval58, al carrer Rocafort, 14. Un establiment en el qual s’hi pot trobar productes respectuosos amb el medi ambient per a nadons i infants. També ofereixen roba i complements per adult i infants de cotó orgànic i de proximitat, i una selecció de cosmètica natural, vegana i sense tòxics. L’establiment disposa d’una zona en el qual s’hi pot trobar complements infantils i per a nadons confeccionats per Teresa, Laura i Aina, propietaries del negoci, com: corones d’aniversari, mantes, pitets, entre d’altres. Raval58 disposa d’una zona de jocs pels més menuts i en la qual es fan xerrades i tallers.