Una vintena de caminaires de la Colla Excursionista de Vilanova del Camí es van traslladar fins a Òdena per a iniciar una caminada de 12 quilòmetres fins al puig d’Aguilera, de 625 m sobre el nivell del mar. A la part més alta d’aquest puig, es conserva un edifici que fou destinat en el decurs de la Guerra Civil Espanyola per a la vigilància antiaèria. El grup, un cop recuperades les forces amb un esmorzar, va iniciar la baixada per un corriol fins arribar al camí de les Vinyes, i de retorn a Òdena. El cim Puig Aguilera està inclòs a la llista dels 100 cims de la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya).