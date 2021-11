L’Associació de Veïns del Xup, en el marc del projecte Xup riera Viva, va organitzar una caminada popular per l’entorn natural del barri manresà. Un centenar de veïns i veïnes del barri van fer camí de bon matí en un recorregut circular que els va dur fins al gorg Blau i la torre Lluvià. A l’arribada, a la pista poliesportiva del barri, van fer un mos per carregar forces i xerrar animadament amb veïns, amics i familiars que no es veien de fa anys.