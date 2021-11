La Festa Major de Tous és una cita obligada per als Moixiganguers d’Igualada, que han vestit de morat les places de la vila des del seus inicis, l’any 1995. Com ja és habitual, van actuar diumenge en solitari a la plaça u d’octubre, l’antiga plaça de l’Ajuntament. La diada va començar forta amb el 4 de 8 descarregat a la primera ronda que suposava el cinquè castell de 8 de la temporada i els convertia en la tercera colla amb més estructures de 8 pisos d’enguany. A la segona ronda, els morats van descarregar dos castells simultanis, el 3 i el 4 de 7, un fet que no es veia a cap plaça des d’abans de l’aturada per la pandèmia. Després d’això, va arribar el torn del 4 de 7 amb agulla. Per acabar, la colla va alçar els pilars, entre els quals en destaca el pilar de 5 amb folre i manilles fet per la canalla de la colla. Finalment, com és tradició, va arribar el torn dels pilars al balcó, en els quals va pujar tota la mainada morada.