La Penya Ciclista Bonavista-Collbaix va participar a Tavèrnoles en la primera prova del Circuit de Duatlons de Muntanya i també en el Campionat de Catalunya per Grups d’Edat, on va aconseguir uns resultats excel·lents. Anna Freixas va aconseguir la victòria absoluta entre les fèmines amb un temps d’una hora 52 minuts i 55 segons. Aina Picas va ser primera en el seu grup d’edat i va fer un temps d’una hora 55 minuts i 56 segons. La suma del seu temps més el de la seva companya Marta Bassa va fer que aconseguissin la segona posició del podi en la classificació per equips. D’altra banda, Ricard Costa, Sebastià Catllà i Marc Cirera van ser quarts per equips. Pel que fa a l’apartat individual, Sebastià Catllà va aconseguir la primera posició en el Campionat de Catalunya per grups d’edat i va aturar el temps a una hora, 36 minuts i 46 segons. D’altra banda, Ricard Costa va aconseguir la tercera posició en el seu grup d’edat i va fer un temps d’una hora, 32 minuts i 8 segons, en el seu grup d’edat.