L’alcalde de Santpedor, Xavier Codina, va rebre un grup d’estudiants provinents de França, Itàlia i Portugal i els seus professors, que eren al municipi amb l’alumnat de 3r d’ESO de l’Institut d’Auro i que participen al programa europeu Erasmus+. La recepció institucional forma part del calendari d’activitats que els joves estan desenvolupant amb l’objectiu de conèixer el municipi i l’entorn, a banda de seguir treballant en el projecte «European cities: history, ecology and tourism. How do we represent ourselves and our identity?». Finalitzat el torn de parlaments, l’alcalde de Santpedor va entregar un obsequi als representants dels centres educatius francès, italià i portuguès. L’acte va finalitzar amb un esmorzar al porxo de la plaça Gran U d’Octubre per a tots els assistents.