Nídia Tusal, llicenciada en disseny de moda i postgraduada en vestuari de teatre, cine i TV, ha guanyat un premi Butaca per al millor vestuari per l’obra «Canto jo i la muntanya balla», de la companyia La Perla 29. L’entrega de premis es va dur a terme durant la cerimònia dels XXVII Premis Butaca de Teatre al Teatre Monumental de Mataró. Tusal ha treballat per tot el món dissenyant i assistint vestuaris d’òpera, i actualment es dedica al teatre a Barcelona.