Fins a final d’aquest mes de novembre encara es pot reservar el nou joc de taula Manresacity a través de l’enllaç que hi ha a Instagram. De moment, com ha informat el seu promotor a la capital del Bages, Àlex Peig, ja se n’han fet 300 reserves. El joc costa 36 euros i es podrà recollir a partir del 9 de desembre al SuperCoop, el supermercat cooperatiu que hi ha al mercat Puigmercadal de Manresa, on actualment n’hi ha un d’exposat per a qui tingui curiositat per saber com és. Acabat el novembre, el joc es podrà adquirir a la botiga però costarà una mica més que ara. Manresacity és un joc d’intercanvi i de compraventa de propietats ambientat a Manresa. Qui vulgui comprar el Passeig, el carrer Guimerà o La Plana de l’Om ho podrà fer.