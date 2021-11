Sant Joan de Vilatorrada va ser convidada a participar a la sessió «Estratègies de ciutat intel·ligent» organitzada per la Diputació de Barcelona. Àngel Sáez, regidor de Tecnologies Organització i Transparència de l’Ajuntament de Sant Joan, va acudir a la Smart City Expo World Congress acompanyat del tècnic d’informàtica, en representació del consistori, per presentar l’Estratègia de Ciutat Intel·ligent del municipi. En la presentació van explicar el procés de digitalització que està duent a terme el municipi per millorar la prestació de serveis mitjançant l’ús de noves eines TIC amb l’objectiu últim de millorar la qualitat de vida dels habitants de Sant Joan.