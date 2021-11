El cap de setmana passat es van aplegar a Montserrat més de 300 catequistes a les XIII Jornades Interdiocesanes de Catequesi, que organitza el Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya (SIC ) i que aplega les diòcesis de Catalunya i les Illes. En aquestes jornades de formació i convivència es va presentar el nou projecte de catequesi, amb nous materials i nova web del SIC, que volen ajudar a una renovació i actualització de la catequesi amb l’objectiu sempre de fer possible la trobada amb Jesús dels participants a la catequesi i de les seves famílies. La limitació dels espais va fer que molts altres catequistes no hi poguessin participar. El nou pare abat de Montserrat, P. Manel Gasch, va presidir l’eucaristia de dissabte al matí i el bisbe de Sant Feliu, monsenyor Agustí Cortés, va presidir la missa conventual de diumenge.