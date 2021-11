Pau Fuster, divulgador de música jazz, es va posar al públic a la butxaca en la conferència «Jazz i drets civils», que va oferir dins el curs d’AUGA (l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran). Pau Fuster va parlar de jazz i va emfatitzar que aquesta música ha acompanyat sempre la lluita de les persones afroamericanes per obtenir els seus drets socials. La música i les imatges presentades per Fuster extretes de diaris i revistes dels anys 50 i 60 van fer recordar temps passats als qui l’escoltaven a l’Ateneu.