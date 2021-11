El grup de caminadors de la Sagrada Família de Manresa ofereix per divendres tres caminades. El punt de trobada serà davant del CAP Sagrada Família. La sortida de la caminada curta serà a les 08.20 h i s’anirà fins a Viladordis-les Marcetes. El mateix dia es durà a terme la caminada de nivell mitjà i la llarga. La trobada serà a les 07.50 h per a totes dues. La caminada mitjana constarà d’una volta per la zona de la deixalleria de Sant Fruitós, i per a la llarga, el grup anirà fins a la Font de la Riera de Sant Fruitós.