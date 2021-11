Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de l’Anoia (AUGA) organitza per dilluns, dia 29, una xerrada sobre «El canvi climàtic a Catalunya i Pirineus. On som? On anem?». a càrrec de Jordi Camins.

En aquesta xerrada s’oferirà una síntesi del treball presentat al Parlament de Catalunya per al Grup d’Experts en Canvi Climàtic amb l’objectiu d’analitzar l’estat i l’evolució recent i futura del clima a Catalunya. La síntesi d’aquest informe i el recent estudi de l’augment de les temperatures als Pirineus que triplica la mitjana mundial, realitzat en base a la regressió del gel, ens ajudarà a conèixer on som i non anem climàticament parlant.