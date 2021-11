Piera va inaugurar un nou espai de dol gestacional i perinatal al cementiri nou de la vila, una zona que compta amb un arbre dels records, en concret una olivera, i una placa commemorativa amb la frase «No cal que sigui fosc per veure petites estrelles». Aquest és el lema de l’Associació Little Star, present a l’acte, i que va néixer amb l’objectiu de donar visibilitat a les morts perinatals i gestacionals. L’acte inaugural va comptar amb els parlaments de Montserrat Porras, regidora de Salut; de la fundadora de l’Associació Little Star i de Rosa Ferrer, llevadora amb molts anys d’experiència a la vila. Al final de l’acte es va deixar volar un conjunt de globus blancs amb l’estrella de l’entitat cap al cel. L’Aula Municipal de Música també va participar-hi amb música ambiental.