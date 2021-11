La secció de Duatló de la Penya Ciclista Bonavista-Collbaix es va desplaçar a Girona per participar en la segona prova del Circuit Català de Duatlons de Muntanya. El recorregut de la 4a edició del Duatló de Muntanya del GEIG constava de 5 quilòmetres de cursa a peu i de 19 quilòmetres en BTT. Les fèmines de la PC Bonavista-Collbaix van aconseguir la primera posició per equips amb un temps total de 5 hores, 25 minuts i un segon. Mireia Badia va aconseguir una tercera posició en la general; darrere seu, Anna Freixa; i en sisena posició, Aina Picas, davant del CT Granollers i el CT Banyoles. Sebastià Catllà, Marc Cirera, Gabriel Cardeñosa i Marc Relaño van aconseguir la sisena posició per equips masculins. Per categories, Catllà va pujar al podi en la primera posició de veterans, i Gabriel Cardeñosa va aconseguir una tercera posició per grups d’edat.