El Centre Modernista de l’Hospital de Sant Pau i el Poble Espanyol van ser els llocs escollits per l’Agrupació Manresana El Rovelló per gaudir d’un dia fantàstic. El grup va recórrer el recinte modernista per conèixer la història de l’antic Hospital de Santa Creu i Santa Pau. Acabada la visita, el grup va anar a dinar a un restaurant dins el museu arquitectònic del Poble Espanyol. Tot seguit, van passejar entre la recreació de 117 edificis, a escala real, de diferents comunitats espanyoles.