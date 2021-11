Manresa Turisme, amb el suport de Bages Turisme i la Direcció General de Turisme, va organitzar una jornada adreçada a les oficines de turisme del Camí Ignasià Català per tal que coneguessin la ciutat i els productes vinculats al camí que s’estan treballant, amb la mirada fixada en l’arribada de Manresa 2022. Les ciutats i municipis són Lleida, Pla de l’Urgell, Bellpuig, Cervera, Igualada, Verdú, Castellgalí, Castellbell i el Vilar i Montserrat com a recurs turístic. A banda de les oficines de turisme també es va convidar el Consell Comarcal del Bages, que va donar suport a la jornada, el Consell Comarcal de l’Urgell i el Consell Comarcal de la Segarra, així com la Diputació de Barcelona, la Diputació de Lleida i la Direcció General de Turisme.