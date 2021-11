L’Hospital de dia Sant Jordi, centre gestionat pel Consorci Sociosanitari d’Igualada, es va sumar al Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones que es va celebrar el 25 de novembre. El centre es va sumar a aquesta iniciativa amb el projecte social i educatiu «El latido de las mariposas», creat l’any 2018 per dues dones que intenten impulsar un canvi en la societat perquè es deixi de normalitzar el fet d’escoltar successos de violència. Sumar-se a aquesta iniciativa va ser una proposta d’una usuària de l’hospital de dia i de la seva filla, Rosa Domènech i Joana Teixidor, les quals van obsequiar amb una papallona a cadascuna de les persones que hi van participar, per lluir durant tota la setmana i implicar-se activament.