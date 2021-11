L’Ajuntament d’Òdena amb la col·laboració de l’institut-escola Castell d’Òdena ha desenvolupat a aquest centre el programa Punt d’Informació i Dinamització dels Centres d’Educació Secundària (PIDCES). L’objectiu del projecte és oferir als joves un espai d’atenció i consulta proper per promoure la informació, la dinamització i la participació. Durant el curs 2021-2022 s’enfocarà als estudiants que estan cursant primer (28) i segon d’ESO (36) al Castell d’Òdena, d’edats entre els 11 i els 13 anys. El PIDCES oferirà un dia cada quinze dies un espai d’atenció presencial durant l’hora de tutoria del centre en què els joves podran accedir a recursos informatius d’interès per a ells, i també servirà per a vincular-los amb l’Espai Jove del municipi.