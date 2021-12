El Centre de Promoció Econòmica Molí Empresa de l’Ajuntament de Martorell organitza aquest avui, de 16 a 17 h, una sessió informativa sobre el programa «Sos Mentoring». Es farà de forma telemàtica a través de la plataforma Zoom i els interessats poden insciure’s a través de la web del consistori. Es tracta d’un procés d’acompanyament personalitzat i gratuït per a petites empreses. Mentors voluntaris comparteixen el seu temps i experiència per ajudar-los a diagnosticar la situació dels seus negocis i elaborar un pla de reactivació per a fer front a les conseqüències de la crisi derivada de la covid-19.