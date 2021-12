L‘auditori de la Plana de l’Om de Manresa va acollir el lliurament de certificats a les persones que han finalitzat els diversos cursos d’acollida, finançats per la Generalitat de Catalunya, realitzats per la Fundació EMI i amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i també de l’associació de dones Al Noor i de l’associació de veïns del Barri Antic. Van finalitzar els cursos un total de 108 persones, de les 120 que es van inscriure, i van rebre els diplomes de mans de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i la directora general de Migracions, Refugi i Antiracisme de la Generalitat, Eunice Romero Rivera. En l’acte, les persones que van finalitzarels cursos van recollir els seus diplomes, en un acte al qual també van assistir les regidores d’Acció i Cohesió Social, Mariona Homs Alsina; Ocupació, Empresa i Coneixement, Cristina Cruz Mas; així com el regidor de Nova Ciutadania, Jamaa Mbarki El Bachir.