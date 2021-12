Una vintena de caminaires van participar a la boletada de la Colla Excursionista de Vilanova del Camí. El grup va recórrer una ruta de 8 quilòmetres fins a Carme per les muntanyes de Vilanova. La colla va passar per la font de la Noia, pel Coll de la Llentia i per l’ermita de Collbàs. A Carme va ser el torn de recuperar forces amb un bon esmorzar de forquilla i ganivet al Restaurant Marcet. De bolets en van trobar ben pocs però van gaudir d’una caminada agradable. La propera cita serà el diumenge, 12 de desembre, en la qual aniran a portar el pessebre fet per Pere Bartrolí al Pujol de la Guàrdia. Cal inscriure’s prèviament al 93 803 43 88 o per whatsapp al 627 646 512, per correu a cevcami@hotmail.com, o els dijous de 19 a 20.30 h al carrer Montserrat, 28.