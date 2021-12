Igualada pel Clima organitza un seguit d’activitats per a aquest cap de setmana. Demà, dissabte a les 11 del matí, hi haurà un taller per aprendre a fer viver d’alzines per a repoblar més endavant un bosc autòcton. L’activitat, apta per a tota la família, es farà a la masia Ecomercaderet a la Mallola. Diumenge i dilluns, de 10 a 14 h, es pintarà un nou mural amb el disseny guanyador de l’IES Badia i Margarit davant del col·legi Monalco. Per a participar cal enviar un correu electrònic a Igualadaxclima@gmail.com.